الأسبوع الجارى.. بدء رحلات مباشرة بين البحرين وإسرائيل

اتفقت البحرين وإسرائيل، أمس الخميس، على بدء مجموعة رحلات مباشرة أسبوعيًا اعتبارًا من الأسابيع المقبلة، ذلك فى أعقاب إضفاء الطابع الرسمى على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية.





وفى بيان لها، قالت الوزارة إن "اتفاق البلدين يسمح بتسيير حتى 14 رحلة تجارية بين البحرين ومطار بن جوريون، بجانب رحلات غير محدودة بين البحرين وإيلات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى". وبحسب الوكالة، يتوقع أيضا تسيير 5 رحلات شحن أسبوعيًا، وصدر القرار بعد زيارة وفد أمريكى وإسرائيلى إلى المنامة، الأحد الماضى، حيث وقعا عدة مذكرات تفاهم ومنها مذكرة فى مجال الطيران.

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