مدير الأمن العام اللبنانى يعود إلى بيروت بعد إصابته بكورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تم الإعلان عن إصابة إبراهيم، الإثنين الماضى، ما أرجأ عودته بعد محادثات فى واشنطن، ما اضطره لإلغاء اجتماعات كانت مقررة فى باريس.

وقال حساب جهاز الأمن العام على تويتر، إن إبراهيم سيستأنف أعماله بعد استكمال الحجر الصحى، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان مدير الأمن العام اللبنانى اجتمع مع مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، فى البيت الأبيض، الأسبوع الماضى، لمناقشة قضية أمريكيين محتجزين فى سوريا.