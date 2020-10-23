غارات اسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى غارات على عدة على مواقع لحركة حماس فى جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع فى اتجاه إسرائيل، حسبما أفادت مصادر فى غزة والجيش الإسرائيلى.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مصدر أمنى من حركة حماس: "شنّت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات استهدفت خلالها موقعين للمقاومة"، لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، "وأراضى زراعية بالقرب من مخيم النصيرات فى وسط القطاع وشرق خان يونس، ما أسفر عن أضرار مادية دون أن تسجل اصابات".

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن، مساء الخميس، عن إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل، دون أن يوقعا إصابات أو أضرارًا، مضيفًا أن الدفاعات الجوية تصدت لأحدهما. بينما سقط الصاروخ الثانى فى أرض خالية.

وأشارت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، إلى أن صافرات الإنذار انطلقت فى منطقة عسقلان الإسرائيلية المحاذية للقطاع. وقال جيش الاحتلال: "قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية فى غضون ذلك موقعين تابعين لحركة حماس، مصنع أسلحة وبنية تحتية سرية تحت الأرض".

وقال مصدر فى حركة الجهاد الإسلامى فى غزة إن "قوة من الأمن الداخلى لحركة حماس احتجزت ثلاثة من عناصر سرايا القدس (الجناح العسكرى لحركة الجهاد) فى شمال قطاع غزة على خلفية إطلاق صواريخ" فى اتجاه إسرائيل.