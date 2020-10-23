عاجل.. اتفاق على وقف إطلاق نار دائم فى ليبيا

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، اليوم الجمعة، أن الأطراف الليبية وقعت اتفاقا لوقف دائم لإطلاق النار، مشيرة إلى أن ما تم تحقيقه سيجلب الاستقرار إلى ليبيا وسيحافظ على وحدة أراضيها.





وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن اتفاق وقف إطلاق النار سيعيد المستقبل للشعب الليبى، معربة عن أملها فى أن ينجح الاتفاق بإعادة النازحين لمنازلهم. كما أكدت وليامز على مواصلة العمل مع الأطراف الليبية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

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