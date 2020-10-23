 المحجوب: يجب إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا

وأضاف المحجوب، وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا يأخذ صبغة رسمية الآن بعد التوقيع عليه فى جنيف، مشيرا إلى أنه يجب إجلاء المرتزقة والأجانب من ليبيا.

يشار إلى أن اللجان العسكرية الليبية المشتركة، وقعت اليوم الجمعة، على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات فى جنيف برعاية الأمم المتحدة.