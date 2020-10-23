عاجل.. وقف إطلاق النار فى ليبيا يدخل حيز التنفيذ

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وقالت ويليامز، إن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة مثال يحتذى به، مشيرة إلى أن العمل فى اللجنة المشتركة واللجان الفرعية سيستمر.
وطالبت ويليامز، المفاوضين فى باقى المسارات الليبية القيام بدورهم، كذلك طالبت المجتمع الدولى بدعم اتفاق وقف إطلاق النار واحترام حظر السلاح.
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