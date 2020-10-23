المبعوثة الأممية: مهلة 3 أشهر لمغادرة كل المرتزقة من ليبيا

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وأضافت ويليامز، أنه سيتم تعليق كل اتفاقات التدريب العسكرية داخل ليبيا، مشيرة إلى أن الاتفاق يعيد كل القوات العسكرية المتقدمة لثكناتها.
وتابعت ويليامز، بأنه تم الاتفاق أيضا على وضع تصنيف لكل الجماعات المسلحة في طرابلس، كذلك بدء عملية دمج الجماعات المسلحة بالمؤسسات الليبية.
كما أوضحت المبعوثة الأممية، أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر لمغادرة كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.
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