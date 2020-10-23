الصحة : تسجيل 383 حالة إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (383) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (344157) حالة، من بينها (8315) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (796) حالة حرجة، كما تم تسجيل (397) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (330578) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (383)حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 84%، وكبار السن 4%.

فيما بلغ عدد الوفيات (5264) حالة ، وذلك بإضافة (14) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً” لافتةً أنه تم إجراء (52876) فحص مخبري جديد