السعودية للكهرباء: الاقتراب من معداتنا خطر حقيقي

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، علقت «السعودية للكهرباء» على المقطع المتداول لمعلمة تمد الكهرباء عبر محول بعد انقطاع الكهرباء لتقديم الدروس لطالباتها، وقالت الشركة: «الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي، ولا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كل إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها».
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