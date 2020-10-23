الكويت : 10 وفيات و812 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إصابة 812 من الأشخاص بالفيروس التاجى خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات إلى 120232 حالة مؤكدة.

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