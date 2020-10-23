إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال قمع مسيرة بكفر قدوم

أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.





وأفاد منسق المقاومة الشعبية الفلسطينية فى كفر قدوم مراد شتيوى -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين فى المسيرة، ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، اثنان منهما أصيبا فى الرأس والظهر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وأكد شتيوى، أن جنود احتلال من وحدات خاصة خرجوا من كمين نصبوه فى منازل مهجورة بهدف اعتقال الشبان، لكن تم كشفه من قبل الأهالى قبل أن يقتحم ما يقارب 100 جندى البلدة، تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدنى وقنابل الغاز والصوت باتجاه ممتلكات المواطنين وسياراتهم، ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارتين إضافة إلى استهداف المنازل بقنابل الغاز.

وأشار إلى أن البلدة شهدت فى الآونة الأخيرة تحركات ليلية لجنود الاحتلال وطائراته المسيرة، التى يستخدمها للتصوير الجوى؛ بهدف مراقبة تحركات الشبان خاصة فى محيط مسجد عمر بن الخطاب الذى تنطلق منه المسيرة.