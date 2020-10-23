عاجل .. بيان مشترك : اتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية

تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.





وذكر بيان مشترك، بحسب ما نقلت "سكاى نيوز"، أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخى تجاه الديمقراطية ودفع السلام فى المنطقة. وأضاف: "اتفق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة". وقال ترامب إن السودان عازم على تحسين العلاقات مع إسرائيل مما يجعلها ثالث دولة عربية تفعل ذلك فى الفترة التى تسبق يوم الانتخابات.

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