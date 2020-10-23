الجامعة العربية : اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا إنجاز وطنى كبير

وصف أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار فى عموم الأراضى الليبية بالخطوة الهامة والإنجاز الوطنى الكبير، الذى من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار فى جميع أرجاء الدولة الليبية.





ورحب أبوالغيط، بالشجاعة والروح الوطنية العالية التى تحلت بها قيادات حكومة الوفاق والجيش الوطنى ووفديهما، معربا عن تقديره الكبير للدور المحورى الذى اضطلعت به البعثة الأممية فى ليبيا، ورئيستها بالإنابة ستيفانى وليامز، فى سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض التى أجريت بين الجانبين.

وصرح مصدر مسؤول بالإمانة العامة للجامعة، بأن أبوالغيط ناشد بهذه المناسبة الأطراف الليبية بمواصلة إنخراطها الجاد فى هذا الجهد، تحت رعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية، وتحمل مسؤولياتها بغية إنفاذ هذا الاتفاق والالتزام بأحكامه، خصوصًا فى سبيل تطبيق مجمل ترتيبات وقف إطلاق النار فى الميدان، ومراقبتها والتحقق منها، وتأمين عمليات الإنتاج والتصدير الكامل للنفط، وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية.

كما دعا أبوالغيط، الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا الحدث المفصلى من أجل حلحلة الأزمة الليبية على جميع مساراتها الأخرى، لا سيما التهيئة لانعقاد منتدى الحوار السياسى الليبى الذى تحضر له وترعاه البعثة الأممية، وبهدف الخروج بتوافق وطنى عريض لاستكمال المرحلة الانتقالية فى البلاد والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى طالما ظل الشعب الليبى ينتظرها ويتطلع إليها.

وأضاف المصدر، أن أبوالغيط، جدد التزام الجامعة العربية الكامل بدعم ومساندة كل جهد يرمى إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للوضع فى ليبيا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية وتهديد الميليشيات المسلحة، ووقوفها بجانب الأطراف الليبية لإنفاذ الترتيبات العسكرية والأمنية المتفق عليها، والنتائج التى يمكن أن يفضى إليها منتدى الحوار السياسى، ومتابعة تنفيذ كل المخرجات التى تم التوافق إليها فى إطار عملية برلين.

وجرى صباح اليوم الجمعة، بمقر الأمم المتحدة فى جنيف، التوقيع على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار فى عموم الأراضى الليبية، والذى تم التوصل إليه فى سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى.