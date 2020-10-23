نص البيان المشترك لإقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء العداء

وقال بيان مشترك لزعماء الدول الثلاث، نشرته وكالة أنباء السودان "سونا"، إن القادة اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز الأولى على الزراعة، ‏كما اتفق القادة على أن تجتمع الوفود فى الأسابيع المقبلة للتفاوض بشأن اتفاقيات التعاون فى تلك المجالات وكذلك فى مجال تكنولوجيا الزراعة والطيران وقضايا الهجرة وغيرها من المجالات لصالح الشعبين.

وذكر البيان أن كلا من: الرئيس الامريكى دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تناولوا اليوم "التقدم التاريخى الذى أحرزه السودان ‏وفرص تعزيز السلام فى المنطقة".

وأضاف البيان أنه "عقب عقود من العيش تحت ظل ديكتاتورية وحشية تولى الشعب السودانى زمام أموره أخيرًا، وأظهرت الحكومة السودانية الانتقالية شجاعة والتزاماً نحو مكافحة الإرهاب وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتحسين العلاقات مع الجيران، وفى ضوء هذا التقدم التاريخى، وبعد قرار الرئيس ترامب إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إقامة شراكة مع السودان فى بدايته الجديدة وضمان اندماجه بالكامل فى المجتمع الدولى".

وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة الحصانة السيادية للسودان، ‏وإشراك شركائها الدوليين لضمان تقليل أعباء ديون السودان، بما فى ذلك دفع المناقشات حول الإعفاء من الديون، بما يتفق مع مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

وأكد البيان أن كلا من: الولايات المتحدة وإسرائيل التزمت بالعمل مع شركائهما لدعم شعب السودان فى تعزيز ديمقراطيته، وتحسين الأمن الغذائى ‏ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من إمكاناتهم الاقتصادية.