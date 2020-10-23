إسرائيل والسودان يتفقان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية

اتفقت إسرائيل والسودان، اليوم الجمعة، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، وذلك بعد معاهدات مماثلة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.
وتحدث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان مشترك أن ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.
وأضاف: “اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة”.
وأفاد البيان أن واشنطن ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان وتخفيف أعباء ديونه.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع أو أشهر، مشيراً إلى رغبة 5 دول بالانضمام للسلام مع إسرائيل.
واعتبر أن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات خطوة رئيسية أخرى نحو بناء السلام في الشرق.
من جانبه، أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع.
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