التعاون الخليجى : تصريحات ماكرون حول الإسلام تزيد من نشر ثقافة الكراهية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون غير المسؤولة عن الإسلام والمسلمين تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الإسلامية وشعب فرنسا الصديق.





وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى أنه فى الوقت الذى يجب أن تنصب الجهود نحو تعزيز الثقافة والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تخرج مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار فى نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ودعا الحجرف قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأى لتحمل المسؤولية الكبرى التى تقع على عاتق كل من يسعى للسلام والتعايش، لنبذ خطابات الكراهية وإثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها، واحترام مشاعر المسلمين فى كل أنحاء العالم، بدلاً من الوقوع فى أسر الإِسلاموفوبيا الذى تتبناه المجموعات المتطرفة.

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