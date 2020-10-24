تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

وثمن بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، ما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التى سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، التى أثمرت هذا الاتفاق الهام، ووصفته تونس بالإنجاز لكونه يمثل ركيزة أساسية فى مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.
وجددت تونس، التعبير عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمى لحل الأزمة، مؤكدةً ثقتها الكاملة فى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيحظى بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.
كما عبرت مجددا عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسى الليبي، الذى ستحتضنه تونس بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم فى ليبيا.
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