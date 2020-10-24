تونس تعيد فتح معبر راس جدير مع ليبيا

وفى بيان لها، أكدت رئاسة الحكومة التونسية فتح المعبر الذى يعد شريان التبادل الاقتصادى والتجارى بين البلدين، مشددًا فى الوقت ذاته على مراعاة البروتوكول الصحى، حيث أن المعبر مغلق منذ بداية تفشى وباء كورونا فى مارس الماضى.
كما نوه بيان الحكومة التونسية إلى المفاوضات الجارية مع الجانب الليبى بشأن استئناف التبادل التجارى، واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.
وكان إغلاق المعبر تسبب فى خروج احتجاجات فى المدن القريبة من الحدود على الجانب التونسى، إذ أنها تعتمد بشكل أساسى على جلب السلع والبنزين من ليبيا. فيما يأتى قرار فتح المعبر بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار بشكل دائم بين الفرقاء الليبيين فى محادثات جنيف، برعاية الأمم المتحدة.
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