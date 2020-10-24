البحرين : اتفاق وقف النار الدائم فى ليبيا إنجاز مهم وخطوة ضرورية

رحبت وزارة الخارجية فى مملكة البحرين، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى كافة أرجاء ليبيا، والذى تم توصلت إليه مباحثات جنيف بين الفرقاء الليبيين، معتبرة أن ذلك الاتفاق إنجاز مهم وخطوة ضرورية تسهم فى استتباب الأمن والاستقرار فى الأراضى الليبية.





ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أشادت خارجية المملكة بكافة الجهود والمساعى المبذولة، وتتويجها باتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الجيش الليبى وقوات الوفاق. كما أبدت مملكة البحرين تطلعها لمواصلة الجهود من قبل جميع الدول والأطراف المعنية، لضمان استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق فى التنمية والرخاء والازدهار، والقضاء على التنظيمات الإرهابية، وإنهاء التدخلات الأجنبية فى شؤونها.

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