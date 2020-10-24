بعد محادثات جنيف .. النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا

وبحسب "سكاى نيوز" يشكل توقيع الاتفاق خطوة للأمام، فى إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر فى ليبيا منذ سنوات.

وعقدت الأمم المتحدة الاجتماعات الأحدث فى جنيف بين خمسة ضباط من الطرفين يمثلان حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى.

وقد اتفق الطرفان الموقعان على الاتفاق على الآتى:

1- اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفورى لإطلاق النار ويسرى ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.

2- إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية برا وبحرا وجوا فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبى وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التى تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

3- اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل كقوة تساهم فى الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات.

4- تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبى سواء التى تم ضمها للدولة أو التى لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حى «قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن تواجدها» وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردى إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة.

5- إيقاف التصعيد الإعلامى وخطاب الكراهية المتفشى حاليا من قبل مجموعة من قنوات البث المرئى والمسموع والمواقع الإلكترونية وتدعو الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع، كما تدعو بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية المشتركة إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنها لمتابعة خطاب الكراهية ومتابعة الإجراءات اللازمة بحقها، كما قررت اللجنة توجيه رسالة مباشرة إلى كافة قنوات البث المرئيس والمسموع لعدم بث أية مادة إعلامية تتضمن مثل هذا النوع من الخطاب.

6- اتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر البرية والجوية على كامل التراب الليبى على أن يتم اتخاذ الغجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية:



أ. الطريق الساحلى بنغازى سرت مصراتة طرابلس.

ب. مصراتة أبو قرين الجفره سبها غات.

ج. طريق غريان الشويرف سبها مرزق.

ولهذه الغاية تدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المقترحات التى خلصت إليها لجنة الترتيبات الأمنية المشتركة التى اجتمعت فى مدينة الغردقة المصرية يومى 28 و29 سبتمبر 2020، وتدعو إلى وضع ترتيبات لتأمين المرور الآمن للمدنيين وقوافل التموين والمنظمات الإنسانية عبر تلك الطرق وفقا لما يلى:

- تشكل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة اللذين شاركوا فى اجتماعات الغردقة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المشار إليها والطرق الأخرى بكامل التراب الليبى وكذلك المناطق التى تم إخلائها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

- يتم اختيار رئيس الغرفة ومعاونيه وتحديد واجباتهم من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

- تخلى الطرق المستهدفة من أيه قوات عسكرية أو مسحلة بمجرد مباشرة القوة المشتركة لمهامها.

- تتولى قيادة القوة المشار إليها تشكيل القوة المناط بها تأمين الطرق على أن يتم ذلك عبر وضع معايير الكفاءة والخبرة والانضباط موضع التنفيذ.

7- اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية فى المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية فى المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت النفطية بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

8- إيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسى واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.

9- اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.

10- فى ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة ستقوم لجنة 5+5 بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.

11- لا يسرى وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كافة الأراضى الليبية.

12- توصى لجنة 5+5 وتحث البعثة على إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من لجنة 5+5 إلى مجلس الامن لإصدار قرار لإلزام كافة الأطراف الداخلية والخارجية بتنفيذه.