الإمارات تعلن دمج هيئة التأمين في المصرف المركزي

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، أن حكومته اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.
وقال الشيخ محمد في تغريدة على تويتر: ”أصدرنا اليوم قراراً بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.. ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية، مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية“.
وأضاف: ”التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين.. ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونه أكبر في أعمالها.. وغايتنا في كل ذلك تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.. حكومتنا ستبقى مرنة ومواكبة وسريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة“.
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