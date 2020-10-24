أوضحت مبادرة تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بالمملكة “إيجار”، شرطًا مهمًا لإلغاء تجديد العقد تلقائيًا.
وأشارت إلى أنه يجب إلغاء تجديد عقد الإيجار تلقائيًا قبل 60 يومًا على الأقل من مدة الانتهاء.
وأبانت أنه عند رغبة أحد الطرفين في عدم تجديد العقد يتوجب إشعار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ نهاية العقد، كما أكدت أنه يمكن إلغاء التجديد من خلال التواصل مع الوسيط العقاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيجار توضح المدة اللازمة لإلغاء التجديد التلقائي للعقود الموثقة في المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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