وظائف شاغرة بمشروع نيوم

فتحت إدارة مشروع مدينة نيوم باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- أخصائي تقييم بيئي : بكالوريوس ” العلوم البيئية ، الإدارة البيئية ، الهندسة البيئية ، التخطيط البيئي ” ، والأفضلية للماجيستير . 2- منسق الفواتير القانونية والمشاريع : بكالوريوس أو ماجيستير ” إدارة الأعمال ، المالية ” ، أو مجال ذا صلة . 3- مدير أول الصحة والسلامة : بكالوريوس في إدارة العمال أو مجال ذا صلة . وأكدت إدارة المشروع أن التقديم متاح حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا.

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