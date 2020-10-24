حميدتى يشكر ترامب: يوم تاريخى للسودان بعد معاناة 27 عاما

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وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وصف دقلو ما حدث بأنه "يوم تاريخى لشعبنا الذى عانى طوال 27 عاما" تحت هذه القائمة، مضيفًا أنه "بهذا القرار نأمل أن تخطو بلادنا نحو مدارج المجد من خلال بناء علاقات متوازنة مع العالم من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة".
وكان مجلس السيادة الانتقالى بالسودان أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع رسميًا على قرار إزالة الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أكد البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس ترامب أخطر الكونجرس بعزمه على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسميًا، وهو ما جاء قبل قليل من إعلان ترامب عن الاتفاق على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
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