شركة الطيران المدني السعودية تستأنف رحلاتها الدولية في نوفمبر

قالت شركة الطيران المدني السعودية إنها ستستأنف الرحلات الدولية إلى 33 وجهة عبر العالم انطلاقا من شهر نوفمبر المقبل. وأوضحت الشركة أن برنامج هذه الرحلات يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، بما فيها دول الشرق الأوسط. الوجهات المعنية بهذه الرحلات تتمثل أبرزها، حسب الشركة السعودية، في كل من أمستردام وفرانكفورت ولندن ومدريد وباريس وإسطنبول وواشنطن وأديس أبابا والإسكندرية والقاهرة والخرطوم وتونس ونيروبي وإسلام أباد وكراتشي وبيشاور ولاهور وكذلك ملتان ودكا وجوانج زاو وجاكرتا وكوالالمبور ومانيلا ومومباي وكوتشن ودلهي، وأيضا عمان وأبو ظبي والبحرين وبيروت والكويت ودبي. وذكّرت الشركة المسافرين بضرورة أخذ الاحتياطات الضرورية المتعلقة بتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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