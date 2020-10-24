عاجل.. انفجار عبوة ناسفة فى رتل للقوات الأمريكية جنوب العراق

وتصاعدت وتيرة أعمال العنف وتفجير العبوات الناسفة التى تستهدف المقرات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولى، بقيادة الولايات المتحدة، فى العراق خلال الأونة الأخيرة، حيث تتهم واشنطن بالوقوف وراء هذه التفجيرات ودعم ميليشيات الحشد الشعبى الموالى لها فى العراق لأجل تنفيذها.

وأدرجت الولايات المتحدة، مؤخرًا، السفير الإيرانى إيراج مسجدى، على قائمة الإرهاب، متهمة إياه بتمويل ميليشيات الحشد العراقى لاستهداف أمريكيين ومقرات دبلوماسية.