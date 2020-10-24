لبنان ينفى إلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية فى بيروت

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وفى تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قال جهاز قوى الأمن اللبنانى، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تداولت خبرًا عن إلقاء قنبلة على السفارة الفرنسية فى بيروت، وإن "قوى الأمن تنفى هذا الخبر جملة وتفصيلاً".
وكانت عدد من المناطق شهدت احتجاجات فى الساعات الأخيرة، مرددين هتافات ضد فرنسا، رفضًا لإعادة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد، والتى أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء الماضى، أن بلاده لن تتخلى عن تلك "الرسوم الكاريكاتيرية" فى أعقاب حادثة قتل مدرس تاريخ يوم 16 أكتوبر الجارى بسبب تلك الرسوم.
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