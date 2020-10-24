بينهم وزراء .. وقف رواتب مسؤولين عراقيين لم يقدموا ذممهم المالية

ووفقًا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، قال معتز العباسى، مدير دائرة الوقاية فى الهيئة الحكومية المعنية بالنزاهة العامة ومكافحة الفساد بالعراق، إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية باستثناء وزيرى المالية والاتصالات".

وأضاف العباسى: "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين، بمن فى ذلك الوزراء، وطلبنا من الجهات المعنية وقف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف"، محذرًا من أنه فى حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيئة النزاهة إجراءات أشد، فى مقدمتها فتح دعاوى قضائية بحق هؤلاء المسؤولين.

وكانت هيئة النزاهة العراقية كشفت فى أواخر عام 2019، عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النواب التعديل، والذى ينص على مواد تلزم كل من رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.