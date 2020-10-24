اليمن : مصرع 2 من خبراء الألغام الحوثيين فى انفجار عبوة حاولوا زرعها

ووفقًا لبيان إعلامى أصدره المكتب الإعلامى لمشروع "مسام" لنزع الألغام، أكدت مصادر ميدانية أن "خبيرى زراعة ألغام حوثيين لقيا مصرعهما، فيما جرح آخرون، جراء انفجار العبوة الناسفة التى كانا بصدد زراعتها فى منطقة مريس، شمالى مديرية قعطبة".

وأوضحت المصادر أن "العبوة انفجرت أثناء قيامهم بزرعها فى محيط جبل ناصة الاستراتيجى، جنوبى مدينة دمت عاصمة المديرية، شمالى قعطبة"، لافتة إلى أن "ميليشيا الحوثى زرعت مئات الألغام والعبوات الناسفة فى عدد من المرتفعات والطرقات والتباب المحيطة بجبل ناصة الاستراتيجى".

ويحذر مشروع "مسام" والحكومة الشرعية فى اليمن، من أن ميليشيا الحوثى الانقلابية تتعمد زرع أعداد كبيرة من الألغام فى الأراضى والمدارس والبيوت بعدة محافظات عدة، وصل عددها إلى مليون لغم منذ بداية الحرب، مع إخفاء هذه الألغام بأشكال وألوان وطرق مختلفة، ما أدى الى مقتل وإصابة المئات من المواطنين بينهم شيوخ وأطفال ونساء.