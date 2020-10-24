عاجل .. رئيس الجزائر يدخل الحجر الصحى بعد إصابة موظفين بالرئاسة بـ كورونا





أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، دخول رئيس البلاد عبد المجيد تبون إلى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.

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