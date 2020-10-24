الجزائر ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا : بارقة أمل لإنجاح الحوار الوطنى

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، ترحيبها الكامل بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم خلال المشاركة فى حوار اللجنة العسكرية "5+5" فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة.





ووفقًا لبيان أصدرته الخارجية، اليوم، دعت الجزائر كافة المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وحسن نية، معتبره أن هذا الاتفاق يعد بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطنى الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسى سلمى يراعى المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق.

وأكدت الجزائر على "موقفها الثابت والمبدئى الداعى إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبى- ليبى، يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة لإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التى يعانى منها".

وأشارت إلى أنه "من منطلق موقعها كدولة جارة لليبيا تربطها بها روابط تاريخية وإنسانية وثيقة، وعضويتها فى مسار برلين، بانها لن تأل أى جهد للوصول إلى حل سياسى سلمى يضمن وحدة الشعب الليبى وسيادته والعيش فى كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أى تدخل أجنبي".

ووقع فرقاء ليبيا، أمس الجمعة، على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، بعد محادثات استمرت خمسة أيام فى جنيف، برعاية الأمم المتحدة.