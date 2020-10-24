تواصل بلدية بني عمرو منذ ساعات الحرق الأولى بشمال محافظة تنومة، وعلى حدودها الإدارية مع محافظة النماص، إخماد النيران المندلعة في الغابات، بمعداتها وكوادرها إلى جانب الجهات المختصة والمشاركة.
وقال رئيس بلدية بني عمرو المهندس عبدالهادي المسردي، إنه بتوجيه من أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، تم تشكيل فريق دعم فور تلقي الخبر منتصف الليل، تضمن 48 عاملاً وأربعة موظفين سعوديين، مستعينين بآليات من صهريج ماء وشيول وشاحنتين وسيارات دفع رباعي، ومعدات يدوية لجز العشب وإخماد الحرائق.
وباشرت البلدية، ممثلة في هذا الفريق أعمال الإطفاء ضمن منظومة فرق مكافحة الحريق التي يرأسها الدفاع المدني لمحاولة عزل الحريق لعدم امتداده للمنازل المجاورة ومكافحته وفق الخطة المعدة من المختصين.
وأشاد “المسردي”، بجهود الجهات الحكومية المشاركة والمتطوعين، موضحًا أن أبرز المصاعب التي واجهت الفرق في صعوبة ووعورة التضاريس، وعدم وجود طرق داخل الغابات الجبلية ونشاط الرياح، واستمرار العمل على مدار اليوم والساعة، والذي يقتضي تدوير الكادر المشارك حتى إخماد الحريق، متمنيًا من الله، السلامة والأجر والمثوبة للمشاركين، ورحمة الله وسلامه للعباد والبلاد أجمعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلدية بني عمرو تواصل إخماد نيران تنومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.