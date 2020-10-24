الكويت ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية

رحبت الكويت بالإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، فى ختام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة برعاية الأمم المتحدة، والتى عقدت فى جنيف خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر الجارى.





وأشاد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية -فى بيان رسمى اليوم السبت- بالجهود التى بذلت للوصول إلى هذا الاتفاق من قبل الأطراف كافة، لاسيما الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممى إلى ليبيا. وأعرب عن الأمل أن يتم الالتزام بهذا الاتفاق والعمل بموجبه، بما يهيئ الأجواء للدخول فى مشاورات تقود إلى الحل السياسى المنشود، ضمانا لتحقيق أمن وسلامة وسيادة ووحدة أراضى ليبيا وتطلعات شعبها.

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