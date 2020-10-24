تدمير طائرة حوثية مفخخة استهدفت السعودية

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركى المالكى "قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء السبت، من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية". والجمعة، أكدت قوات التحالف، فى بيانين منفصلين، تدمير طائرتين مفخختين للحوثيين كانتا موجهتين صوب السعودية. وظهر الجمعة، أكد التحالف اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى نحو السعودية.

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