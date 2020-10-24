المسمارى: أردوغان الوحيد الذى رفض اتفاق وقف النار فى ليبيا

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، مساء اليوم السبت، إن الرئيس التركى أردوغان هو الوحيد الذى رفض اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية".





وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد أعلنت أمس الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات فى جنيف، وجرت مراسم التوقيع فى قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وعلى الرغم من الترحيب الدولى والعربى والأممى باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا على أمل إعادة الاستقرار إلى ليبيا، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعلن رفضه للاتفاق الذى يقضى بسحب جميع الميليشيات الأجنبية.

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