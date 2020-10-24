الرئاسة الفلسطينية تتبرأ من تصريحات عباس زكي حول السعودية والتطبيع 

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي حول السعودية والتطبيع "لا يمثل فيه سوى نفسه ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني".
وأضافت أن تصريحات زكي على تلفزيون "الميادين" لا تعبر عن الموقف الدولة "الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية".
وشددت الرئاسة على "عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين."
وكان زكي صرح أن "هناك مساع لإنهاء دور العائلة السعودية المالكة". واعتبر أن السعودية تدرك أنها إذا سلكت مسار التطبيع "لن تكون هناك كعبة، ولا مسجد نبوي، وسيكون هناك مستقبل مظلم".
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