ترقية محافظ الدوادمي إلى المرتبة الخامسة عشر

صدرت الموافقة الكريمة ، على ترقية محافظ الدوادمي الأستاذ سلطان بن سعد السديري، للمرتبة الخامسة عشر. وتتقدم صحيفة الخليج الإلكترونية بالتهنئة لسعادة المحافظ متمنين له التوفيق والسداد في خدمة دينه و مليكه ووطنه.

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