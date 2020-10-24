أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، التزام الجيش، باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، مشيرا إلى أن "الإرهابيين خارج اتفاق جنيف وسنواصل ملاحقتهم"، حسبما أفادت قناة "العربية".





وشدد المسمارى، فى مؤتمر صحفى، عقده مساء اليوم السبت، أن الجيش الوطنى الليبى، سيقوم بما هو مطلوب منه فى اتفاق جنيف. وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفانى ويليامز، قد أعلنت أمس الجمعة، أن أعضاء اللجنة الليبية العسكرية المشتركة توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المحادثات فى جنيف، وجرت مراسم التوقيع فى قاعة مؤتمر نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش الليبى: الإرهابيون خارج اتفاق جنيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.