وزير الإعلام اليمنى : إيران تنتهج سياسة التصعيد مع كل بادرة انفراج للأزمة

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى إن النظام الإيرانى ينتهج سياسة التصعيد مع كل بادرة انفراج فى الأزمة، على خلفية إرسال إيران سفيرا للحوثيين فى صنعاء؛ الأمر الذى يهدف لنسف الأجواء الإيجابية التى سادت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى.





وأضاف الوزير اليمنى، فى سلسلة تغريدات على حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت - أن "الدور الذى يلعبه النظام الإيرانى فى تحدى إرادة المجتمع الدولى وتقويض الجهود لإنهاء الحرب بات واضحا"، مطالبا المجتمع الدولى وأعضاء مجلس الأمن الدائمين بمواقف أكثر صرامة فى إدانة ووقف التدخل والعدوان الإيرانى السافر على اليمن.

جدير بالذكر أن إعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، السبت الماضى، عن وصول حسن إيرلو كـ"سفير إيرانى" جديد لدى ميليشيا الحوثى فى اليمن إلى مطار صنعاء الدولى أثار عددا من التساؤلات حول هوية هذا الشخص الغامض حيث لم يتم التعريف عنه مسبقا.

ولا توجد أى سيرة ذاتية لإيرلو أو حتى صورة بسيطة له، لكن وسائل إعلام الحرس الثورى أكدت فى عدة تقارير سابقة أنه مقرب من قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس الإيرانى الذى قتل بغارة أمريكية قرب مطار بغداد فى يناير الماضى.

يذكر أن شقيقى حسن إيرلو كانا قائدين فى كتيبة للحرس الثورى، وقتلا أثناء الحرب مع العراق فى الثمانينات.