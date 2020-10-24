لبنان.. 1427 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت، عن تسجيل 1427 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 69906، فيما سجلت 562 وفاة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الشفاء وصل إلى 33538، في حين أن 689 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، 244 منهم في العناية المركزة.