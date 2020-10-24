المغرب يسجل 4045 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفاد بيان لوزارة الصحة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ مليونين و981 ألفا و788 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب فى الثانى من مارس الماضى.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3،255 حال، كما تم تسجيل 3،197 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 160،372.