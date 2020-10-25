الضمان الصحي : التأمين لا يشمل علاج كورونا

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن فيروس “كورونا” ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الدولة تكفلت بتكاليف علاج جميع الفئات المصابة بفيروس كورونا من مواطنين ومقيمين، وكذلك مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وبيّن أن المؤمن له إذا كان يعاني من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والسكر وغيره وأصيب بفيروس كورونا فإنه يعالج من الفيروس على نفقة الدولة، بينما باقي الأمراض الأخرى يكون العلاج على حساب التأمين الطبي.