أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن فيروس “كورونا” ليس من الأمراض المزمنة التي يشملها التأمين الصحي.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني عثمان القصبي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الدولة تكفلت بتكاليف علاج جميع الفئات المصابة بفيروس كورونا من مواطنين ومقيمين، وكذلك مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وبيّن أن المؤمن له إذا كان يعاني من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي والسكر وغيره وأصيب بفيروس كورونا فإنه يعالج من الفيروس على نفقة الدولة، بينما باقي الأمراض الأخرى يكون العلاج على حساب التأمين الطبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضمان الصحي : التأمين لا يشمل علاج كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.