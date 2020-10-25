وظائف شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

كشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي ” أخصائي التطوير التنظيمي ” .

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأوضحت أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .