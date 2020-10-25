اليمن : اختطاف رئيس منظمة حقوقية على يد ميليشيا الحوثى

قالت مصادر حقوقية فى اليمن ، اليوم الأحد، إن ميليشيات الحوثى الانقلابية اختطفت ناشطًا حقوقيًا فى مناطق سيطرتها فى الأراضى اليمنية، فى إطار استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المنظمات والناشطين الحقوقيين.





ووفقًا لموقع "2 ديسمبر" الإلكترونى فى اليمن، فإن مسؤولاً أمنيًا تابع لتنظيم الحوثى الإرهابى، ويدعى هلال غلفان، اختطف رئيس منظمة حماية القانون والسلم الاجتماعى، المحامى عبد الله سلطان بن شداد، من أحد شوارع العاصمة. وأوضحت المصادر اليمنية أن عملية اختطاف بن شداد كان بجوار جامعة آزال، لافتين إلى أنه تم اقتياده إلى سجن البحث الجنائى، وأشارت المصادر الحقوقية فى اليمن إلى أن رئيس منظمة "حماية القانون والسلم الاجتماعى" كان قد عمل خلال الأشهر الماضية على تطبيق تنفيذ عدد من اتفاقات تبادل الأسرى بين جهات الصراع الدائر فى اليمن. وفى 2017، سبقت محاولة اختطاف نفس الحقوقى.

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