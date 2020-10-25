شركة قطرية تطلق حملة للتعريف بالبضائع التركية ردا على دعوة نشطاء في...

بعد أن أطلق نشطاء خليجيون حملة لمقاطعة البضائع التركية، أطلقت شركة "الرونق" أحد أكبر المتاجر القطرية حملة تعريف بالمنتجات التركية.

الحملة أطلقها المتجر القطري، يوم الخميس الماضي، ردا على حملات غير رسمية في دول خليجية أخرى، تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية.

وفي إطارها، قامت شركة "الرونق" في كل فروعها، بوضع ملصقات تحمل العلم التركي على كافة المنتجات التركية الموجودة لديها، وقامت بتخفيض سعر بيع الجملة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس مجلس إدارة شركة "الرونق التجارية"، أرجع محمد إبراهيم الدرويش، أن هذه الخطوة تعود إلى عدة أسباب، منها الموقف التركي مع الشعب القطري أثناء حصار قطر.

وأوضح أنهم سجلوا "إقبالا على شراء المنتجات التركية دعما لتركيا، وأن الحملة لاقت تفاعلا قويا.

ولفت إلى أن "هناك متاجر قطرية بدأت التواصل معنا للقيام بنفس النظام الذي قمنا به وتخصيص جوانب كاملة وتوسيعها لوضع المنتجات التركية المختلفة حتى يعرف الزبائن أنها من تركيا ويقبلون على شرائها".

وأشار الدرويش، إلى أن عدد المنتجات التركية المعروضة يتجاوز 5 آلاف منتج، وأنه تم استبدال منتجات من بلاد أخرى بالمنتج التركي دعما لتركيا واقتصادها.

جاء ذلك قبل يوم من كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، تلقيهم شكاوى من شركات سعودية، بإجبارها من جانب حكومة المملكة، على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.