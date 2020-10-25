مجلس الشعب الصومالى يمنح الثقة للحكومة الجديدة

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن الحكومة الجديدة نالت الثقة بعدما حصلت على 188 صوتًا من أصل 275 نائبًا.
وأفاد روبلى فى كلمة له قبل جلسة التصويت أن برنامج حكومته الجديدة يتضمن تعزيز الأمن والاستقرار، والعدالة، والنمو الاقتصادى، والسيطرة على فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى إجراء الانتخابات.
وقد أدت الحكومة الصومالية الجديدة اليمين الدستورية، أمام رئيس المحكمة العليا فى البلاد يوسف أحمد باشى.
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