عاجل.. آلاف المتظاهرين العراقيين فى شوارع بغداد والبصرة .. والجيش يحذر

انطلق آلاف العراقيين فى تظاهرات بشوارع العاصمة بغداد والبصرة فى جنوب العراق، اليوم الأحد، تزامنًا مع ذكرى الاحتجاجات العراقية، حيث اندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، حسبما جاء فى نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية.





فيما دعا الناطق باسم الجيش العراقى، المتظاهرين لعدم الخروج من ساحة التحرير فى بغداد، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدى على الممتلكات. كما اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة فى بغداد، بإغلاق الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء وساحة التحرير بالتزامن مع دعوات للتظاهر.

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