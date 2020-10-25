اتفاق بين تل أبيب والخرطوم على إعادة لاجئين ومهاجرين سودانيين في إسرائيل...

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة السودانية وافقت على إعادة تل أبيب السودانيين الذين دخلوا الدولة العبرية خلال السنوات الماضية بطرق غير قانونية إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن آلاف السودانيين قد دخلوا أراضي الدولة العبرية خلال الـ 15 سنة الماضية، بقي منهم حوالي 6 آلاف بالبلاد بشكل دائم، تنوي تل أبيب تشكيل لجنة مختصة لإعادة "أكبر قدر منهم" إلى السودان، وهم في مجملهم من طالبي اللجوء والمهاجرين.

وحال عدم وجود علاقات بين البلدين في السابق دون ترحيل السودانيين اللاجئين والمهاجرين بطرق غير نظامية إلى بلادهم.

يأتي هذا الاتفاق بشأن الترحيل بين الخرطوم وتل أبيب غداة إعلانهما عن اتفاق تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية، تلاه بعد ساعات تخصيص واشنطن مساعدة "إنسانية" للسودان بقيمة 81 مليون دولار، وسبقه رفع هذا البلد من القائمة الأمريكية للدول المصنفة لديها راعية للإرهاب.