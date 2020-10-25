عاجل.. ويليامز: إطلاق الحوار السياسى بين فرقاء ليبيا عن بعد

أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفانى ويليامز، اليوم الأحد، إطلاق الحوار السياسى بين الفرقاء الليبيين عن بعد، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل.





وكانت وليامز أعلنت قبل أيام فى ختام محادثات جنيف عن التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا بين الجيش الليبى وقوات الواق، ونص الاتفاق على الإسراع بالعملية السياسية، وإخراج الميليشيات الأجنبية من الأراضى الليبية، ما لاقى ترحيبًا دوليًا وعربيًا واسعًا،

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