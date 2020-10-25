السعودية تسجل 323 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

في مؤشر جديد على استمرار تباطؤ وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في السعودية، سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة نحو 320 إصابة جديدة بالوباء.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 15 وفاة و323 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 17 وفاة و395 إصابة في اليوم السابق.
وسجل نفس عدد الإصابات في المملكة خلال 24 ساعة في العاشر من أكتوبر الجاري، وهو يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية في البلاد منذ السادس من أبريل عندما تم رصد 203 إصابات.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 344875 بما في ذلك 5296 حالة وفاة و8249 حالة نشطة منها 767 مريضا في حالة حرجة.
وتماثل 335 مريضا للشفاء من العدوى في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 331330 شخصا.
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